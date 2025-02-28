У экс-топ-менеджера российской энергетической компании украли сумку с 65 миллионами рублей

В Ленинградской области задержан 48-летний водитель бывшего топ-менеджера «Ленэнерго», подозреваемый в краже сумки с 65 миллионами рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

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По данным канала, экс-заместитель генерального директора «Ленэнерго» Алексей Горячев оставил сумку с деньгами в салоне своей машины, которая находилась в подземном паркинге, расположенном на Смольной набережной. Отмечается, что ключи от автомобиля были только у него и у его водителя. Спустившись к машине, экс-замглавы энергетической компании не обнаружил внутри сумки с деньгами. Он сразу обратился в полицию. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого в Лодейнопольском районе на трассе. Он ехал по направлению в Мурманск.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 36-летнего приезжего, подозреваемого в краже сумки с миллионами рублей у местного жителя.