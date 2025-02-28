Сотрудники МЧС спасли 170 человек с льдины в Охотском море

Сотрудниками МЧС спасены 170 человек со льда Охотского моря. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщило ведомство.Уточняется, что людей доставляют на берег вертолетом Ми-8 и на плавсредстве «Хивус», говорится в Telegram-канале

© Вечерняя Москва

Ранее стало известно, что льдина с сотнями рыбаков откололась в Сахалинской области.12 февраля на Сахалине произошел похожий случай. Проводилась операция по спасению 300 рыбаков, которые дрейфовали на льдине в Охотском море.

В район происшествия из Южно-Сахалинска выезжали на машине и с моторной лодкой четверо спасателей ГУ МЧС, сотрудники инспекции по маломерным судам с лодкой и служащие спасательного подразделения Корсаковского района.

Также в операции было задействовано судно на воздушной подушке «Хивус».Житель Петербурга чуть не утонул из-за того, что провалился в реку Неву.