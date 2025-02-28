Baza: экс-замглавы "Ленэнерго", укравшего 300 млн рублей, обворовал водитель

У бывшего заместителя главы "Ленэнерго" украли 65 млн рублей из машины. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. "В полицию Санкт-Петербурга обратился 46-летний предприниматель Алексей Горячев. Он сообщил, что из его машины, которая стояла на паркинге элитного ЖК "Смольный парк", пропала сумка с деньгами. При этом в краже он заподозрил своего водителя, 47-летнего Сергея Ершова — именно у него был второй комплект ключей от машины", - говорится в публикации. Впоследствии водителя задержали на трассе "Кола", он собирался доехать до Мурманска. При себе у Ершова оказалась сумка с 65 млн рублей. Алексей Горячев — экс-замглавы "Ленэнерго", которого в декабре 2023 года приговорили к 2,5 года колонии по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Отмывание денежных средств". Ущерб от его преступлений составил около 300 млн рублей. До этого в подмосковных Мытищах мужчина выбросил кроссовер Porsche Macan в мусорный контейнер. Это был подарок супруге на 14 Февраля. Отмечается, что женщине не понравился такой сюрприз, и она от него отказалась. Тогда мужчина загрузил машину в мусорный контейнер.