Сотни рыбаков застряли на дрейфующей льдине в Охотском море

Льдина с рыбаками откололась на Сахалине. Как сообщает Telegram-канал Mash, сейчас на льду находятся почти 200 человек — они отдалились от берега почти на 700 метров.

Отмечается, что инцидент произошел в районе поселка Лесного. Сперва трещина составляла всего метр, однако расстояние быстро увеличивается.

Как сообщает Amur Mash, некоторые успели спастись с помощью саней. Оставшиеся на льдине рыбаки ждут помощи МЧС.

Напомним, что схожий случай произошел на Сахалине в начале февраля — тогда около 300 рыбаков оказались на дрейфующей льдине возле села Мальки. Кусок льда оторвало из-за сильного ветра. МЧС пришлось провести широкомасштабную спасательную операцию и эвакуировать людей с помощью вертолетов и судна на воздушной подушке.