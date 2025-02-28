После покушения госпитализирован соратник Тесака

После покушения на жизнь госпитализирован лидер ультраправой группы «Русский стяг» Евгений Долганов. Об этом сообщает Telegram-канал со ссылкой на родственников музыканта.

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Утверждается, что музыкант находится в тяжелом состоянии в больнице. Подробностей нападения на него пока нет.

Долганов был членом «Русского национального единства» (организация запрещена в России), сотрудничал с «Национал-социалистическим обществом» (деятельность организации запрещена на территории России) и был соратником видеоблогера-неонациста Максима Марцинкевича (Тесака).

Группа «Русский стяг» популярна в ультраправых кругах, как минимум 15 песен коллектива попали в список экстремистских материалов.

В 2022 году Долганов поддержал спецоперацию России на Украине, выступал на Донбассе, сотрудничал с подразделением околофутбольных фанатов «Эспаньола», за что отмечен государственными благодарностями, уточняет канал.

16 сентября 2020 года Максима Марцинкевича нашли без признаков жизни в одиночной камере СИЗО в Челябинске. Данные о проверке его кончины, согласно информации СК, не подлежат разглашению.