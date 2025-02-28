Ядовитая змея одним укусом отправила хозяина в реанимацию в Ленобласти

В Ленинградской области домашняя змея из гадюкового семейства одним укусом отправила хозяина в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал "Скорая помощь Ленобласти". Инцидент произошел в темное время суток в конце февраля текущего года. 25-летний мужчина вызвал бригаду скорой помощи, сообщив, что его укусила змея, которая содержится дома в террариуме. Прибывшие на место медики предполагали, что рептилия с высокой вероятностью не является ядовитой, однако выяснилось, что это была белогубая куфия из гадюкового семейства. "Надо было видеть мое выражение лица в тот момент. Как хорошо, что куфия была в террариуме", - рассказал один из врачей. Медики оказали мужчине необходимую помощь на месте. Затем пациента доставили в больницу, где его сразу же поместили в отделение реанимации.

© Газета.Ru