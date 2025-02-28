В Подмосковье задержали четырех человек по подозрению в торговле новорожденным

В подмосковном Щелкове задержали четырех человек по подозрению в торговле новорожденным. Об этом сообщают пресс-службы СК и прокуратуры Московской области.

По версии следствия, 31-летняя женщина договорилась с семейной парой за деньги отдать им своего новорожденного сына. Они нашли медика, которая согласилась помочь совершить преступление за 150 тысяч рублей. Врач передала беременной паспорт новоиспеченной матери, после чего дала ей медицинский препарат — он спровоцировал преждевременные роды.

После этого медик вызвала скорую помощь, сообщив ложные сведения о роженице, для последующего помещения ее в городской перинатальный центр. 13 февраля она родила мальчика под паспортными данными покупательницы. 18 февраля при выписке из больницы женщина передала ребенка «клиентам». Супруги перевели ей денежные средства за продажу ребенка — какую именно сумму они заплатили за мальчика не уточняется.

О происходящем стало известно правоохранительным органам и всех участников схемы задержали. Правоохранители завели уголовное дело по ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми). В ближайшее время фигурантам изберут меру пресечения.