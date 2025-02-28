Преподаватель частной школы в Чечне ударила младшеклассника

В Чечне в одной из частных школ Грозного учительница применила физическое насилие к ученикам. Инцидент попал на камеру и был опубликован в Telegram-канале «ЧП Кавказ».

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На видеозаписи видно, как преподаватель хватает ребенка за шею, а затем наносит удар указкой другому мальчику. Этот случай вызвал широкий резонанс, и теперь прокуратура занимается проверкой произошедшего, говорится в канале.Ранее учителя обвинили в оскорблениях, избиениях и домогательствах в отношении учеников в Барыбинской СОШ в Домодедове.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать школьного педагога. Родители учащихся и педагоги создали петицию и чат для поддержки задержанного учителя ОБЖ из Домодедова. По их словам, обвинения в адрес педагога в домогательствах и физическом насилии в отношении школьников — клевета. Учителя позже отстранили от занятий.