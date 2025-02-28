Суд в Москве оштрафовал блогера Дудя* на 40 тысяч рублей

Кузьминский районный суд Москвы оштрафовал блогера, журналиста Юрия Дудя* на 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

— Постановлением Кузьминского районного суда города Москвы Дудь* Юрий Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

До этого в декабре 2024 года Таганский районный суд Москвы оштрафовал Дудя* на 45 тысяч рублей за аналогичное нарушение. Кроме того, в отношении блогера возбудили дело за отсутствие указания его статуса в интервью с дизайнером Артемием Лебедевым. За это ему грозил штраф до 50 тысяч рублей.

*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.