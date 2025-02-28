На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3

Землетрясение магнитудой 3 произошло в 5 км от села Адо-Тымово в центральной части Сахалина. Сейсмособытие ощущалось в Адо-Тымово и селе Чир-Унвд, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"28 февраля 2025 года зарегистрировано землетрясение в пяти километрах юго-западнее села Адо-Тымово. Магнитуда сейсмособытия составила 3, глубина - 5 км. Землетрясение ощущалось до трех баллов на территории двух населенных пунктов - села Адо-Тымово, села Чир-Унвд. Все службы работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Рабочими группами проводится обследование жилого фонда и объектов ЖКХ. Обстановка находится на контроле дежурной смены МЧС.