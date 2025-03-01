Названы возможные причины смерти россиян на Филиппинах

Смерти российских туристов на Филиппинах, скорее всего, не связаны с нападением акул, сообщает mk.ru.

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Опытный инструктор по дайвингу Вячеслав Тайгер рассказал, что, скорее всего, дайверов унесли нисходящие течения, напоминающие подводные реки. Они могут унести дайвера на глубину до 100 метров всего за несколько секунд.

На такой глубине давление воздуха в баллоне и количество азота в крови могут вызвать симптомы кислородного отравления, что может привести к смерти. Один из погибших был найден на глубине 95 метров, и, вероятно, он не выжил из-за воздействия азотного наркоза и кессонной болезни.

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В группе, помимо погибших, было еще двое выживших драйверов и филиппинский инструктор. Они смогли удержаться на глубине 19 метров, зацепившись за риф, и затем благополучно вернулись на свою лодку.

По словам Вячеслава Тайгера, причины смерти россиян не связаны с нападением акул. Основным фактором, который привел к трагедии, стало недостаточное внимание к мерам безопасности и, возможно, ошибочное планирование погружения.