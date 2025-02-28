Ребенок попал под поезд московского метро, когда пытался завязать шнурки.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, инцидент произошел на станции "ЦСКА" Большой кольцевой линии. 11-летний мальчик споткнулся, когда поезд прибывал к платформе.

Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Дежурившие на станции полицейские быстро подняли мальчика на платформу и вызвали скорую помощь. Медики доставили ребенка в больницу. По счастливой случайности, он не получил серьезных травм, отделавшись лишь ушибом.