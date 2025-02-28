Десятки мигрантов доставили в отдел полиции после рейда в Подмосковье

Сотрудники полиции доставили в отдел 31 мигранта после рейда в Московской области. Некоторым из них выписали штраф в размере 5000 рублей за нарушение режима пребывания на территории России.

По словам главы управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяны Петровой, полицейские проводили рейд при поддержке Росгвардии. Они посетили промышленный объект в селе Беседы Ленинского городского округа.

«В ходе рейда полицейскими доставлен в территориальный отдел полиции и проверен по информационным учетным базам 31 иностранный гражданин», — передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы готовят законопроект, который предполагает медицинское освидетельствование иностранных граждан, приезжающих в Россию.

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