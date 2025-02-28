Обнародовано видео задержания готовивших теракт против митрополита Тихона

ФСБ России опубликовала кадры задержания подозреваемых в подготовке теракта в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).

Ранее ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что за его подготовку задержаны и арестованы россиянин и гражданин Украины, завербованные в середине 2024 года Главным управлением разведки Минобороны Украины с помощью Telegram. Позже в ФСБ уточнили, что покушение на митрополита Тихона готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович. Сообщается, что Поповича завербовали под угрозой убийства его родственников. Против мужчин завели уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств.

В ЦОС сообщили, что в декабре 2024 года через тайник им передали самодельное взрывное устройство. Мужчины признались, что готовили теракт в Сретенском монастыре.