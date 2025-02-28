Автоблогера Венгалби отправили в СИЗО

Автоблогера Ахмеда Алиасхабова, более известного как Ахмед Венгалби, отправили в СИЗО на два месяца. Об этом сообщают суды общей юрисдикции Москвы в своем Telegram-канале.

«По версии следствия, фигурант, находясь в салоне служебного автомобиля ДПС, попытался передать взятку сотруднику ДПС за несоставление протокола об административном правонарушении об управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Инспектор ДПС отказался от получения денежных средств и пресек противоправные действия», — говорится в публикации.

В результате Венгалби избрали меру пресечения в виде отбывания двух месяцев в СИЗО.

До этого стало известно, что Венгалби был задержан на Кутузовском проспекте в Москве. По словам очевидца, Венгалби на автомобиле Lada задел ограждение в туннеле. Размер взятки гаишнику составлял 100 тысяч рублей.