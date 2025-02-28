В подъезде российской многоэтажки нашли годовалую девочку

В Мурино Ленобласти в подъезде многоэтажки нашли годовалую девочку. Об этом пишет «Mash на Мойке» в Telegram.

По информации издания, младенца на лестничной клетке 17-го этажа оставила его 41-летняя мать, которая хотела подкинуть дочь биологическому отцу. Однако ребенка обнаружили соседи, которые и вызвали полицию.

После начала разбирательства россиянка сама пришла на место инцидента, при этом находясь в состоянии алкогольного опьянения. Женщина объяснила, что не хотела заниматься ребенком, а бабушка забрать его отказалась. В результате мать младенца задержали и доставили в отделение полиции, где на нее составили протокол о мелком хулиганстве.

Ранее в подмосковном Орехово-Зуеве местный житель нашел младенца возле мусорных баков. Как стало известно, прохожий услышал плач и заметил пакет, в котором был новорожденный. В роддоме выяснилось, что мальчик родился за 40 минут до того, как его обнаружили.