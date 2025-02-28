В Челябинске задержаны трое сотрудников «Макфы»

Это директор по закупкам и снабжению, а также начальник службы закупа зерна компании. Они подозреваются в покушении на получение взятки в 16 млн рублей.

В Следственном комитете добавили, что ещё один задержанный — менеджер службы закупки, которого подозревают в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, фигуранты планировали получить взятку за подписание договора на поставку пшеницы и были задержаны после передачи первой части суммы в один миллион рублей.