Следствие попросило арестовать фигурантов дела о взрыве в Самаре

Самарский районный суд получил ходатайство от сотрудников Следственного комитета (СК) об аресте фигурантов дела о взрыве у здания регионального правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поступили материалы по делу, статьи 205 и 222.1 УК РФ. Получили ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу двум фигурантам», — рассказали в СК.

В ведомстве также отметили, что мужчина, бросивший гранату на крыльцо здания, скрылся с места происшествия на автомобиле, за рулем которого был другой человек.

Накануне у входа в здание правительства Самарской области произошел взрыв.

По словам главы региона Вячеслава Федорищева, инцидент случился равно утром. Мужчина бросил на крыльцо здания неустановленное взрывное устройство (предположительно — гранату РГД). В результате разрыва была повреждена тротуарная плитка. Пострадавших нет.

До этого мужчина бросил петарду в окно здания жилищной инспекции ЗАО в Москве. Выяснилось, что правонарушитель посещал психоневрологический диспансер. Какое заболевание ему было диагностировано, не уточняется, однако на него неоднократно поступали жалобы от соседей за хулиганские выходки.