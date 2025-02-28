Раскрыта личность готовившего теракт против митрополита Тихона
Украинец Денис Попович, который готовил теракт против митрополита Тихона (Шевкунова), оказался его помощником, сообщает РИА Новости. Отмечается, что по заданию ГУР Украины он вел слежку за митрополитом и завербовал клирика Никиту Иванковича.
Сам Попович утверждает, что украинские спецслужбы угрожали убить его семью за отказ выполнять требования. Согласно их плану, взрывчатку нужно было установить в жилом помещении Сретенского монастыря.
Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила в Москве теракт украинских спецслужб против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Были задержаны два человека, у них изъяли самодельную бомбу и поддельные паспорта.
ФСБ предотвратила в Москве теракт против митрополита Тихона
По данным ФСБ, задержанные были завербованы в середине 2024 года. После совершения преступления они планировали уехать из России. В отношении них возбудили уголовное дело.
До этого ФСБ пресекла серию терактов в Ставрополе. По данным спецслужбы, подозреваемым оказался гражданин одной из стран Центральной Азии, который действовал под руководством куратора с Украины. В настоящее время он задержан. По версии ФСБ, задержанный действовал по указанию и при координации куратора, который находится на Украине.