Убийство митрополита Симферопольского и Крымского Тихона готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на ФСБ.

Ранее спецслужба сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Тихона, который планировался украинскими спецслужбами. В столице задержали гражданина РФ и гражданина Украины, которых завербовала украинская военная разведка. У них изъяли самодельную бомбу и поддельные украинские паспорта.

Отмечается, что Попович — уроженец украинского города Черновцы. На допросе он рассказал, что его завербовали для слежки за Тихоном.

«Это было предложено под угрозой расправы, убийства моих родственников. Впоследствии была поставлена задача найти союзника и ликвидировать митрополита Тихона», — сказал он.

Его сообщником стал Иванкович. Вместе им поручили заложить взрывное устройство в жилом помещении митрополита Тихона в Сретенском монастыре в Москве. Бомбу в храм должен был принести Попович. После убийства они собирались скрыться и покинуть Россию.

ФСБ предотвратила в Москве теракт против митрополита Тихона

Telegram-канал «RT на русском» сообщает, что первая попытка покушения была запланирована на январь. Как рассказал Иванкович, она сорвалась из-за задержания Поповича. По этой причине ее перенесли на конец февраля.