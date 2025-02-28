Экипаж летевшего из Петербурга Airbus A319 заметил в небе НЛО

Экипаж пассажирского самолета Airbus A319 во время полета из Санкт-Петербурга в Челябинск заметил в небе неопознанный летающий объект (НЛО). Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Отмечается, что инцидент произошел в минувший четверг, 27 февраля, практически сразу после взлета лайнера.

"Командир воздушного судна доложил о статичном шаре серого цвета, похожем на шар-зонд", - говорится в публикации.

По данным авторов канала, произошедшее не повлияло на безопасность полета.

Об инциденте оповестили представителей ФСБ России и сил ПВО.