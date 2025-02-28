ФСБ предотвратила в Москве теракт против митрополита Тихона

ФСБ предотвратила теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), который украинские власти планировали устроить в Москве. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

Сотрудники спецслужбы задержали россиянина и гражданина Украины, завербованных украинской военной разведкой. У них изъяли самодельную бомбу и поддельные украинские паспорта. Мужчин поместили под стражу в рамках уголовного дела о подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатки.

Фигуранты дела дали признательные показания. По их словам, в середине 2024 года они были завербованы сотрудником украинской разведки для подготовки «физического устранения» митрополита Тихона. В декабре 2024-го через тайник им было передано самодельное взрывное устройство.

Теракт они планировали устроить, когда митрополит будет находиться в Москве. После совершения преступления они намеревались покинуть Россию по поддельным паспортам, предоставленным украинскими спецслужбами.

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Ранее в ФСБ сообщили о предотвращении теракта против главы оборонно-промышленного предприятия в Подмосковье. По делу были задержаны семь россиян из Московской, Свердловской областей и Пермского края, в том числе трое несовершеннолетних. В ФСБ заявили, что по заказу украинских спецслужб эти люди наблюдали за местом стоянки личного автомобиля главы предприятия и занимались изготовлением взрывчатки.