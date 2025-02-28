Двое российских туристов погибли на Филиппинах

Двое туристов из РФ погибли у берегов Филиппин. Один из них утонул, а на второго напали акулы. Об этом сообщает AP News со ссылкой на местную береговую охрану.

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Командующий береговой охраны Айрланд Лапитан рассказал, что группа из четырех российских туристов отплыла на лодке около острова Верде вместе с местным инструктором по дайвингу. Когда они начали погружаться под воду, их унесло сильным течением.

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Двоим россиянам удалось спастись, однако еще двое мужчин пропали без вести. Их опознали как 29-летнего Илью Перегудина и 39-летнего Максима Мелехова. Позже Мелехова нашли без сознания и он скончался в больнице. Перегудин был найден, когда на него напали акулы – мужчина потерял правую руку. Спасателям удалось вытащить его тело.

Власти Филиппин начали расследование инцидента. Сотрудники береговой охраны также планируют обсудить с представителями провинции Восточный Миндоро способы предотвращения подобных инцидентов на популярных местах для дайвинга.

Ранее россиянин, отдыхавший на таиландском острове Пхукет, умер после трехдневного употребления спиртных напитков. В первые дни отдыха мужчина отказывался ездить на море и экскурсии, предпочитая находиться в номере отеля. Все это время он употреблял алкоголь.

Еще один инцидент произошел на севере Индии, где турист из РФ скончался после того, как попал в лавину в округе Манали штата Химачал-Прадеш. Россиянин катался на лыжах с другом и иными лыжниками, однако в этот момент в районе Кулу произошел сход лавины.