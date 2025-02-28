Адвокат из Петербурга снимал видео для взрослых с семилетней дочерью

В Санкт-Петербурге 35-летнего уроженца Магадана задержали по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности его дочери. Об этом сообщает «78.ru» со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, мужчина создавал порнографические материалы, в которых задействовал семилетнего ребенка. Родитель заставлял ее раздеваться на камеру, после чего развращал.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого по месту жительства. Известно, что мужчина работает адвокатом. При обыске у него изъяли несколько флеш-карт, два жестких диска, ноутбук, три мобильных телефона и другие предметы, которые могут иметь доказательственное значение.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов» УК РФ.