В пригороде Харькова прогремели взрывы

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в пригороде Харькова прозвучали взрывы. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как рассказал Синегубов, взрывы прогремели во время работы воздушной тревоги. Информации о том, в каком именно пригороде произошли взрывы, а также о возможных разрушениях, пока не поступало.

«Зафиксированы попадания в пригороде Харькова», — заявил он.

При этом в Министерстве цифровой трансформации Украины уточнили, что в данный момент сигнал воздушной тревоги работает не только в Харьковской, но и в Сумской области.

Ранее взрывы произошли в Запорожье.