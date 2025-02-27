В Курской области загорелись два дома после атаки украинского БПЛА

Два дома загорелись в деревне Лобановка Курской области в результате атаки украинского дрона. Пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале врио главы региона Александр Хинштейн.

"Сегодня в деревне Лобановка Кореневского района FPV-дрон ударил по жилому дому. Из-за атаки в нем начался пожар, огонь перекинулся на соседний дом. К счастью, в этих домах никто не проживал, погибших и раненых нет", - написал он.

Врио губернатора попросил жителей воздержаться от поездок в приграничье. "Каждый раз это сопряжено с риском для жизни и здоровья. Берегите себя", - добавил Хинштейн.