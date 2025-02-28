Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили 60 снарядов по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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Также за сутки по региону были выпущены 58 беспилотных летательных аппаратов, из которых были сбиты 29. При этом большая часть атак БПЛА обошлась без последствий.

В Тишанке при обстреле был ранен мужчина. Он получил сотрясение мозга и баротравму. При обстреле села были повреждены два частных дома и линия электропередачи. Также в селе Коновалово были повреждены частный дом и надворная постройка, а в селе Борисовка — автомобиль.

В Новой Таволжанке при атаке были повреждены три частных домовладения.

До этого Гладков сообщал, что украинский дрон сбросил взрывчатку на автомобиль в городе Грайворон, в результате чего пострадали два человека.