В Москве задержали дагестанского блогера

В Москве задержали автоблогера Ахмеда Венгалби, когда тот попытался дать взятку сотрудникам ГИБДД. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Согласно информации источника, 24-летний блогер был остановлен на Кутузовском проспекте в Москве. Отмечается, что Венгалби остановили за неправильную тонировку, однако в процессе выяснилось, что блогер был в состоянии опьянения, а также без водительского удостоверения. После этого блогер попытался откупиться от инспектора ДПС взяткой в размере 100 тысяч рублей, однако сотрудник ГИБДД отказался.

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В результате, в отношении Венгалби возбудили уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу». Максимальное наказание по этой статье составляет лишение свободы сроком до 8 лет.

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