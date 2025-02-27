Стало известно, почему генералу Попову хотят изменить меру пресечения

Требование прокуратуры ужесточить меру пресечения бывшему командующему 58-й общевойсковой армией генерал-майору Ивану Попову, обвиняемому в мошенничестве и служебном подлоге, связано с его поездкой в Москву. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В публикации отмечается, что Попов находится под домашним арестом, ему запрещено покидать место жительства без разрешения.

Издание подчеркивает, что генерал выезжал в Москву, а по дороге обратно в Тамбов его остановили сотрудники Госавтоинспекции и предложили пройти медосвидетельствование, но он отказался.

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До этого сообщалось, что в Тамбовский гарнизонный военный суд поступило ходатайство военной прокуратуры об изменении меры пресечения Попову.

Экс-командующего 58-й армией задержали и арестовали в мае 2024 года, а в июле перевели под домашний арест. Основным фигурантом в этом деле был генерал-лейтенант Олег Цоков, который, по версии следствия, вовлек Попова в преступную схему, поскольку он знал о якобы увлеченности сослуживца ставками на спорт. Попов же это отрицает. По его словам, Цоков переводил ему деньги в счет долга. Адвокат подчеркивал, что генералы одалживали деньги друг другу.