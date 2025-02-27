Террорист въехал в толпу на остановке в Израиле и напал на людей с ножом

Террорист наехал на толпу людей на автобусной остановке в Израиле, а после напал на прохожих с ножом. Трагедия случилась в четверг, 27 февраля.

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Автомобиль сбил не менее восьми человек, стоявших на автобусной остановке. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Полиция Израиля передает, что происшествие расследуется как автомобильный теракт. Террорист попытался скрыться, но вскоре был остановлен в районе поселка Ган Шмуэль и ликвидирован, передает Telegram-канал «RT на русском».

Ранее сообщалось, что террорист-смертник устроил взрыв перед зданием правительственного учреждения Афганистана в Кабуле.

Взрыв в ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. В результате происшествия погибли два человека, еще трое пострадали. По предварительным данным, целью взрыва было покушение на главу Федерации бокса ДНР, создателя батальона «АрБат» Армена Саркисяна, который в результате скончался. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.