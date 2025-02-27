Москвич нарушил ПДД и напал с ножом на сотрудника ДПС

Мужчина напал с ножом на инспектора ДПС в Новой Москве. Об этом сообщает столичный СК.

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В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Ему уже предъявили обвинение. По версии следствия, 25 февраля он заехал на территорию, закрытую для проезда, и не стал подчиняться законным требованиям инспектора ДПС. Нарушителя задержали, когда он применил насилие к представителю власти.

В Telegram-канале «Осторожно, Москва» сообщается, что мужчина за рулем автомобиля Hyundai проехал под знак «Въезд запрещен» в районе 24 километра Киевского шоссе в Новой Москве. После того, как сотрудники ГАИ остановили водителя, он стал неадекватно себя вести и попытался скрыться. Мужчина ударил ножом инспектора, но его обезвредили и доставили в отделение полиции. Раненому старшему лейтенанту потребовалась медицинская помощь, но сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.