Обвиняемый в шпионаже француз заявил, что по заданию собирал данные и об РФ

Арестованный в Азербайджане по обвинению в шпионаже гражданин Франции Мартин Райан признал на суде связь с французской разведкой и заявил, что получал задания по сбору информации в том числе и о России и Иране. Об этом сообщило азербайджанское информационное агентство Репорт.

Процесс проходит в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

По данным агентства, Райан сообщил на суде, что приехал в Азербайджан, чтобы вести легальный бизнес, и как предприниматель наладил контакты с посольством Франции. Он сказал, что встречался с тремя сотрудниками французских спецслужб, которые работали под дипломатическим прикрытием.

"Они сначала не представлялись разведчиками, но их вопросы и поведение выдавали их намерения. <...> Я узнал, что они агенты. Они интересовались странами, конкурирующими с Францией. <...> Они злоупотребили моим доверием и втянули меня в эту шпионскую деятельность. <...> Они давали нам (Райану и проходящему с ним по делу гражданину Азербайджана Азаду Мамедли - прим. ТАСС) задания по сбору информации о России и Иране, предупреждали, чтобы мы не доверяли бизнесменам из этих стран", - приводит словам Райана агентство.

Гендиректор ООО "Меркорама" Мартин Райан и еще несколько человек были арестованы в Баку 4 декабря 2023 года. Райану было предъявлено обвинение в шпионаже.

26 декабря того же года пресс-служба МИД Азербайджана сообщила, что два сотрудника посольства Франции в Баку были объявлены персонами нон грата "за деятельность, не соответствующую дипломатическому статусу и противоречащую Венской конвенции 1961 года "О дипломатических сношениях". Им было предписано в течение 48 часов покинуть страну.