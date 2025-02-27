В США задержана подозреваемая в актах вандализма в автосалоне Tesla

Американская полиция задержала женщину, подозреваемую в серии актов вандализма с применением зажигательных устройств в дилерском центре Tesla в городе Ловленд в штате Колорадо. Об этом сообщается на странице правоохранительных органов в соцсети X.

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По данным полицейского департамента города, 29 января сотрудники органов организовали расследование из-за актов вандализма в дилерском центре. На месте преступлений они обнаружили зажигательные устройства. Подозреваемой стала 40-летняя Люси Грейс Нельсон.

Ведомство уточнило, что вечером 24 февраля женщина вернулась в автосалон с дополнительными зажигательными устройствами и другими материалами. В результате ее задержали до нанесения допущерба, после чего поместили под стражу.

Подозреваемой предъявлены обвинения за совершение тяжкого преступления с использованием взрывчатых или зажигательных устройств.

При этом позже Нельсон выпустили под залог в 100 тысяч долларов.

Ранее СМИ сообщили, что американец был арестован в Японии за акт вандализма, который совершил на воротах храма Мейдзи. Турист объяснил, что он нацарапал ногтями на воротах святилища имена собственных родственников. Его личность была установлена с помощью записей с камер видеонаблюдения, добавили журналисты.