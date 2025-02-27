Директора по закупкам «Макфы» задержали в Челябинске

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Челябинске директора по закупкам компании «Макфа» Владлена Паршина.

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Об этом в четверг, 27 февраля, сообщили в пресс-службе производителя.

— Господин Паршин задержан, — передает слова представителя «Макфы» ТАСС.

По данным Telegram-канала Ural Mash, Паршина могли задержать за получение взятки.

Адвокат Вячеслава Плахотнюка в мае 2024 года сообщила о том, что активы «Макфы» и связанных с ней организаций полностью перешли в собственность России. Уже в начале июня отец бывшего губернатора Челябинской области, основателя компании Валерий Юревич обратился в Следственный комитет после решения суда о передаче государству активов его семьи. 21 октября родственники основателя «Макфы» также подала кассационную жалобу в Седьмой кассационный суд по тому же поводу. В итоге Центральный суд Челябинска обязал бывших владельцев компании выплатить в бюджет государства 20 миллиардов рублей.