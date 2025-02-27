Участников беспорядков в аэропорту Махачкалы приговорили к срокам

Андроповский районный суд Ставрополья вынес приговор пятерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы. Им назначены сроки лишения свободы от 8 лет до 10 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Виновным лицам назначено наказание от 8 до 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Гражданские иски потерпевших о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением, удовлетворены в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил", - пояснили в суде.

Все пятеро признаны виновными в участии в массовых беспорядках и неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

В МИД РФ назвали беспорядки в аэропорту Махачкалы следствием провокации

Уголовные дела в отношении нескольких десятков фигурантов рассматриваются в судах Ставрополья. Части из них уже вынесены приговоры в виде разных сроков лишения свободы. Ранее в прокуратуре края журналистам сообщили, что участники беспорядков в октябре 2023 года уничтожили и повредили имущество международного аэропорта Уйташ в Махачкале на сумму более чем 24 млн рублей.