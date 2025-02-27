Фигурант дела генерала Ивана Попова отказался от части показаний в суде

Предприниматель Сергей Моисеев, проходящий по делу о мошенничестве вместе с экс-командующим 58-й армией генерал-майором Иваном Поповым, отказался от некоторых своих показаний, сказанных до этого следователям.

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Об этом в четверг, 27 февраля, сообщили участники судебного процесса.

— В ходе судебных заседаний в Тамбовском гарнизонном военном суде Моисеев от части признательных показаний отказался, — передает ТАСС.

Моисеев подтвердил, что реализовал металлоконструкции стоимостью 33 миллиона рублей и использовал эти средства для приобретения других материалов, необходимых для обороны Запорожской области, которые были отправлены на СВО.

Попов был арестован в мае прошлого года. Он якобы похитил металлоконструкции, которые отправили в Запорожье как гуманитарную помощь. Подробности разбирательства — в материале «Вечерней Москвы». Кроме того, группа российских военнослужащих, допрошенных в суде, опровергла доводы следствия касательно хищения металлических конструкций Поповым.