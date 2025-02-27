Савеловский суд Москвы 3 марта огласит приговор предпринимательнице Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, легализации денег и незаконном обороте средств платежей. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, сторона обвинения потребовала для «королевы марафонов» 6 лет в колонии общего режима, штраф 1,5 млн рублей и запрет на 5 лет заниматься предпринимательской деятельностью.

При этом прокурор указала, что срок давности по статье о неуплате налогов уже прошел, поэтому блогера можно освободить от ответственности, а наказание назначить по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей.

Блиновскую довели до слез на суде

По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 млн рублей и совершила неправомерный оборот средств платежей.

Напомним, что предпринимательница была задержана в апреле 2023 года. Правоохранители посадили ее под домашний арест, затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. На допросе в Савеловском райсуде Блиновская полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям.