В Башкирии учителя обвинили в приставаниях к ученице

В Кумертау 59-летнего учителя одной из местных гимназий задержали по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщает Ufa1.ru.

По информации издания, мужчина окончил географический факультет Башкирского государственного университета, долгое время работал машинистом. На момент задержания он трудился преподавателем ОБЖ в гимназии-интернате № 3 имени Рахимова, а также учил школьников игре на национальном инструменте.

В пресс-службе республиканского Следственного управления в беседе с журналистами подтвердили факт задержания педагога за домогательства к ученице и возбуждения в отношении него уголовного дела. Также там уточнили, что учителю предъявили обвинение.