Россиянка украла электричество на миллионы рублей

Жительница Перми украла электричество на миллионы рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу «Пермэнерго» сообщает Ura.ru.

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По информации источника, женщина подключила к коммерческому помещению на первом этаже многоквартирного дома электричество, однако не заключила договор с энергетиками. В результате ее обязали заплатить за похищение электроэнергии 2,2 миллиона рублей.

«Суд удовлетворил требования компании "Россети Урал" в полном объеме. Принято решение о взыскании с ответчика суммы причиненного ущерба в размере 2,2 миллиона рублей и расходов по государственной пошлине», — говорится в сообщении.

Россиянка пробовала оспорить решение суда, но не смогла. В «Пермэнерго» напомнили, что кража электричества приводит к его перебоям и перепадам напряжения, что способно привести к выходу электроприборов из строя.

Ранее стало известно, что в Дагестане электрики попросили майнеров отключить фермы из-за сильных холодов и возникающих перегрузок в сетях.