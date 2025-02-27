В Подмосковье мать выбросила в мусорку младенца в пакете

В Орехово-Зуево женщина выбросила новорожденного в мусорку, сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК.

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По предварительным данным, женщина, родив малыша, положила его в пакет и оставила на улице. К счастью, прохожие услышали крики младенца и вызвали скорую помощь. Ребенок был спасен, угрозы его жизни нет.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 106 УК РФ "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка". Ведется розыск подозреваемой, прокуратура взяла расследование под контроль.