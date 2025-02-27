Прокурор объяснил, почему Блиновской «не светит» отсрочка

Блогерше Елене Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов, не удастся получить отсрочку наказания, так как у ее детей есть отец, а также бабушки и дедушки.

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Об этом в четверг, 27 февраля, заявил прокурор на заседании суда.

— Прокурор в ответ на выступление Блиновской выразил мнение, что не следует использовать отсрочку исполнения наказания, поскольку у детей блогера есть отец, бабушки и дедушки. Кроме того, обвинение заявило, что «дети не мешали Блиновской нарушать закон», — написало агентство РБК.

Во время заседания Блиновская признала свою вину в совершенных преступлениях. Она выразила раскаяние и попросила суд отложить исполнение наказания до тех пор, пока ее дети подрастут.

13 февраля в Савеловском суде Москвы прошли прения сторон по делу Блиновской. Гособвинение запросило в качестве ее наказания шесть лет колонии общего режима. В ответ на это защита Блиновской заявила, что если ее осудят на этот срок, то она выйдет на свободу лишь тогда, когда ее сыну уже исполнится 20 лет.

На судебном заседании 27 февраля адвокаты блогерши попросили суд освободить женщину от наказания в связи с истечением сроков давности.