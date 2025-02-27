Стала известна причина задержания экс-ректора нижегородского вуза Никоновой

Задержанная по подозрению в растрате денежных средств экс-ректор Нижегородского лингвистического университета Жанна Никонова вместе с подательницей забирали часть средств, предназначенных для премий сотрудникам образовательного учреждения.

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Об этом в четверг, 27 февраля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

— По версии следствия, с 2023 по 2024 год бывший ректор университета на основании необоснованных служебных и докладных записок, составленных директором института, <...> вносила в приказы о премировании сотрудников университета сведения о начислении им стимулирующих выплат, часть которых <...> женщины обращали в свою пользу, — написали в Telegram-канале ведомства.

Сумма ущерба от действий работниц университета составила более одного миллиона рублей.

Никонову задержали в Москве 27 февраля. В настоящее время в университете, где работали подозреваемые, проходят обыски.