СК возбудил дело после нападения с ножом на сотрудника ДПС в Москве

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после того, как мужчина напал с ножом на инспектора ДПС из-за требования покинуть запрещенную для проезда территорию в Новой Москве.

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Об этом в четверг, 27 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), — написали в Telegram-канале СК.

Инцидент произошел 25 февраля. По данным следствия, мужчина, отказываясь уезжать с закрытой территории, пытался ранить сотрудника ДПС ножом.

Ранее суд отправил под стражу мужчину, который напал на сотрудника ДПС в подмосковном Подольске. Пьяный злоумышленник разгуливал по улице и якобы с ножом нападал на прохожих. При задержании он оказал сопротивление.