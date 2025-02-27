Суд в Москве заочно приговорил к 10 годам колонии сооснователя издания Doxa*
Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил экс-редактора издания Doxa* Армена Арамяна** к 10 годам и одному месяцу колонии.
Об этом в четверг, 27 февраля, сообщил его адвокат Леонид Соловьев.
— Суд огласил приговор Арамяну. Ему назначили 10 лет и 1 месяц лишения свободы заочно. С этим решением мы, конечно, не согласны и подадим на него апелляцию, — цитирует его слова ТАСС.
Ранее Арамяну предъявили обвинения по статьям о призывах к террористической деятельности, пропаганде или об оправдании терроризма и о распространении ложной информации о Вооруженных силах России. Также его объявили в международный розыск и заочно арестовали.
*СМИ, внесенные в список террористов и экстремистов в РФ.
** Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.