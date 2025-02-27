В Москве вооруженный мужчина напал на инспектора ДПС

В Новой Москве вооруженный мужчина напал на полицейского, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

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Инцидент произошел на закрытой территории, точного адреса в сообщении ведомства не приводится. Когда инспектор ДПС потребовал покинуть ее, подследственный бросился на офицера. Судя по фото с места происшествия, агрессор был вооружен ножом.

Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".