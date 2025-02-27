Отец и сын задержаны после взрыва у здания правительства Самарской области

Отец и сын задержаны по делу о теракте после взрыва у здания правительства Самарской области.

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Об этом в четверг, 27 февраля, сообщили в Следственном комитете по региону.

— По версии следствия, сегодня примерно в 5 часов 30 минут утра мужчина подошел к зданию правительства Самарской области и бросил на лестницу взрывоопасный предмет, после чего скрылся с места происшествия на автомобиле под управлением другого мужчины, — написали в Telegram-канале СК.

Сотрудники СК устанавливают все обстоятельство произошедшего. При этом осмотр места взрыва уже закончили.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в тот же день. У входа в здание правительства Самарской области прогремел взрыв. Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил, что жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

24 февраля взрыв прогремел во французском городе Марселе рядом с Генеральным консульством России. Неизвестные бросили в сад на территории ведомства два сосуда с зажигательной смесью, а рядом с местом происшествия полицейские обнаружили автомобиль.