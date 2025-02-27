Полиция ликвидировала интернет-магазин наркотиков в Москве

Столичные правоохранители задержали троих подозреваемых в продаже наркотиков и закрыли интернет-магазин по их сбыту.

© Вечерняя Москва

Об этом в четверг, 27 февраля, сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.

— Сотрудники УНК московского Главка при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии по г. Москве задержали троих подозреваемых, организовавших через интернет-магазин сбыт наркотических средств на территории столицы <...> Следствием ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждено уголовное дело, — написали на сайте ведомства.

У одной из задержанных обнаружено около 10 граммов наркотиков, а у ее сообщников, в ходе обысков в квартирах, найдены наркотические вещества и денежные средства в рублях и иностранной валюте, полученные, предположительно, преступным путем.

Исследования показали, что изъятые вещества включают кокаин (более 200 граммов), метамфетамин и МДМА (около 150 граммов).

По предварительным данным, задержанные создали интернет-магазин в одном из мессенджеров для продажи наркотиков. Следствие считает, что основным организатором этой преступной схемы является 43-летний мужчина.

До этого полиция задержала в столице двоих мужчин, подозреваемых в незаконном распространении наркотиков. У них изъяли более одного килограмма марихуаны.