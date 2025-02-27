Владельца затонувшего танкера "Волгонефть-212" оштрафовали на 30 тысяч рублей

Арбитражный суд Краснодарского края признал виновным по административному делу о нарушении технических регламентов компанию "Кама шиппинг", которая является владельцем судна с мазутом, затонувшего в декабре прошлого года в Керченском проливе. Компании назначен штраф в 30 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС. С иском к компании обратилась Новороссийская транспортная прокуратура.

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Представитель ответчика сообщила суду, что танкер находился в разрешенном районе плавания, был нарушен лишь установленный сезон, а для соблюдения законодательства компанией были приняты все необходимые меры. "Волгонефть-212" шла к судну накопителю для выгрузки мазута. При этом разрешение на это было дано капитаном порта.

В итоге судно-накопитель оказалось не готово к приему груза, что подтверждается перепиской судовладельца с судном-накопителем. Кораблекрушение произошло при попытке перехода танкера в убежище в период штормовой погоды.

В свою очередь представитель прокуратуры обратил внимание суда на то, что позиция ответчика основана на искажении фактических обстоятельств и неправильном трактовании норм закона, а заявку на включение в состав каравана подавал агент компании, что подтверждено материалами проверки.

Как уже сообщалось, ранее Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил административные иски Новороссийской транспортной прокуратуры к другим судам, находившимися в Керченском проливе во время кораблекрушения.

Помимо "Кама шиппинг" к административной ответственности привлечена компания "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть-239", чьи останки сейчас распиливают у мыса Панагия).