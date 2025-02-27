Нетрезвого россиянина сняли с рейса в аэропорту Астаны

Сотрудники полиции сняли с рейса в столице Казахстана Астане гражданина России, который в нетрезвом состоянии попытался самостоятельно покинуть самолет до взлета и повредил его салон, мужчина привлечен к административной ответственности. Об этом сообщили в республиканском департаменте полиции на транспорте.

"В столичном аэропорту сотрудниками линейного отдела полиции по акту представителей аивакомпании был снят пассажир рейса Астана - Алма-Ата, который перед вылетом внезапно захотел покинуть самолет. Мужчина заявил о резком ухудшении самочувствия, жалуясь на боли в сердце и нехватку воздуха. Однако его состояние оказалось не настолько критичным - вместо медицинской помощи ему потребовалось освидетельствование на алкоголь. В ходе проверки установлено, что 44-летний гражданин Российской Федерации находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что из-за поведения мужчины пришлось задержать рейс, а также он повредил вспомогательную ручку двери самолета.

"За правонарушения в самолете данный гражданин привлечен к ответственности за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения и нарушение правил поведения на воздушном судне", - отметили в департаменте.

Эти нарушения в Казахстане наказываются штрафом в общей сложности в сумме около 90$ в случае привлечения к ответственности впервые. Какую ответственность мужчина понес за сломанную ручку двери самолета и за задержку рейса, в полиции не уточнили.