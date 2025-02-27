Тело пропавшего туриста из Швеции нашли в таиландском лесу

Шведский турист пропал без вести в Таиланде. Спустя четыре дня он был найден бездыханным в лесу недалеко от курорта Пай в провинции Мэхонгсон.

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В последний раз Яна Торстен Карлссона видели утром 21 февраля. Спустя четыре дня, во вторник, 25 февраля, местный житель, гулявший по лесу, наткнулся на его тело. На место прибыли полицейские и спасатели, а владелец курорта подтвердил личность мужчины.

Местные власти считает, что мужчина мог упасть со скалы в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы определить точную причину смерти, его тело отправили на вскрытие. О случившемся уже уведомили посольство Швеции и семью туриста, передает портал ScandAsia.

Ранее женщина в Таиланде набросилась на туристку из России с криком «это моя страна», после чего начала бить ее по голове, груди и другим частям тела в машине такси. Нападавшая не только начала бить девушку, но и попыталась отобрать у нее телефон. Другой инцидент в Таиланде с участием российского путешественника произошел на Пхукете, где отдыхающий из Австрии случайно насмерть переехал мужчину из РФ во время катания на водном мотоцикле.